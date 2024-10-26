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«Фанаты — управляемая субстанция, их надоумили». Васильев — о болельщиках «Спартака»

«Фанаты — управляемая субстанция, их надоумили». Васильев — о болельщиках «Спартака»
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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказался о поведении болельщиков «Спартака» во время матча со СКА. 25 октября команда из Санкт-Петербурга обыграла красно-белых (5:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 октября 2024, пятница. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 5
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Порядин (Морозов) – 12:40 (5x5)     2:0 Филин (Усманов) – 18:50 (5x5)     2:1 Кузнецов (Зайцев, Плотников) – 25:43 (5x5)     2:2 Бардаков (Воробьёв, Григоренко) – 26:10 (5x5)     2:3 Глотов (Деанджело, Грицюк) – 30:43 (5x4)     2:4 Плотников (Никишин, Демидов) – 42:14 (5x5)     2:5 Галенюк (Бардаков, Воробьёв) – 45:58 (5x5)    

«Фанаты — это такая управляемая субстанция. Почти уверен, что они не сами решили пойти по такому пути. Их кто-то надоумил, подсказал. Любую фанатскую группу поддерживает клуб, а значит, создаёт определённый регламент для них, что можно, а что нельзя говорить. Если такая ситуация сложилась, клуб должен за них отвечать», — приводит слова Васильева «ВсеПроСпорт».

Напомним, болельщики московской команды скандировали обидные кричалки, заявляя, что «СКА — позор российского хоккея».

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