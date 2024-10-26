«Фанаты — управляемая субстанция, их надоумили». Васильев — о болельщиках «Спартака»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказался о поведении болельщиков «Спартака» во время матча со СКА. 25 октября команда из Санкт-Петербурга обыграла красно-белых (5:2).

«Фанаты — это такая управляемая субстанция. Почти уверен, что они не сами решили пойти по такому пути. Их кто-то надоумил, подсказал. Любую фанатскую группу поддерживает клуб, а значит, создаёт определённый регламент для них, что можно, а что нельзя говорить. Если такая ситуация сложилась, клуб должен за них отвечать», — приводит слова Васильева «ВсеПроСпорт».

Напомним, болельщики московской команды скандировали обидные кричалки, заявляя, что «СКА — позор российского хоккея».