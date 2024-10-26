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Ушёл из жизни член Зала славы НХЛ и обладатель Кубка Стэнли, ему было 89 лет

Ушёл из жизни член Зала славы НХЛ и обладатель Кубка Стэнли, ему было 89 лет
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Обладатель Кубка Стэнли, член Зала хоккейной славы Билл Хэй ушёл из жизни на 89‑м году жизни. Об этом сообщает пресс‑служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этой трагичной ситуации высказался комиссар НХЛ Гэри Беттмэн.

«Билл Хэй родился в семье хоккеистов, заработал Кубок Стэнли как игрок, а затем посвятил свою послеигровую карьеру развитию хоккея на всех уровнях и чествованию его самых ярких звёзд», — приводит слова Беттмэна официальный сайт НХЛ.

В сезоне-1959/1960 Хэй стал обладателем «Колдер Трофи» в качестве лучшего новичка НХЛ. Он выступал за «Чикаго Блэкхоукс». После завершения карьеры Билл остался работать в системе лиги. Он был одним из членов комитета по отбору хоккеистов в Зал славы с 1980 по 1997 год.

В 2015 году Хэй был включён в Зал хоккейной славы за вклад в развитие Национальной хоккейной лиги.

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