«Раньше хоккей был игрой, а теперь — «раскопки». Мышкин — о роли вратарей в КХЛ

Советский хоккеист, вратарь СССР Владимир Мышкин определил роль вратарей в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

«Хоккей в КХЛ после уменьшения площадок стал проще и агрессивнее, всё идёт и все идут на ворота. Это раньше хоккей у нас был игрой, а сегодня — «раскопки». Любимый глагол наших игроков и журналистов — «копать». В принципе — это тенденция современного хоккея.

Жертвами такого стиля становятся голкиперы. По идее им нужно следить за шайбой, но как её увидеть, если к тебе на пятак приезжает толпа с клюшками наперевес и все тебя атакуют? В итоге приходится выдерживать и силовую борьбу — отсюда, кстати, и новые требования к вратарским габаритам», — приводит слова Машкина Russia-Hockey.ru.