Капризов впервые в карьере оформил серию из пяти матчей с минимум двумя очками в каждом

Российский хоккеист Кирилл Капризов, игрок «Миннесоты Уайлд», установил рекордную серию из пяти матчей с очками (гол+пас), в каждом матче было минимум два результативных действия.

Он догнал по этому показателю Кевина Фиала, который провёл такую же результативную серию в сезоне-2019/2020 и в сезоне-2021/2022, играя за «Миннесоту». Сейчас Фиала играет в «Лос-Анджелес Кингз».

Капризов стал вторым после Матса Цукарелло, который в сезоне-2021/2022 провёл серию из шести матчей, в каждом из которых набирал не менее двух очков за матч по системе (гол+ пас).

На этом отрезке россиянин забросил три шайбы и сделал восемь результативных передач.

Напомним, в матче «Миннесоты» с «Филадельфией» Капризов оформил дубль из ассистов. На момент написания новости счёт в матче равный — 3:3.