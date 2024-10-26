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Капризов впервые в карьере оформил серию из пяти матчей с минимум двумя очками в каждом

Капризов впервые в карьере оформил серию из пяти матчей с минимум двумя очками в каждом
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Российский хоккеист Кирилл Капризов, игрок «Миннесоты Уайлд», установил рекордную серию из пяти матчей с очками (гол+пас), в каждом матче было минимум два результативных действия.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 октября 2024, суббота. 20:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
3-й период
5 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Кутюрье (Ристолайнен, Конечны) – 01:18     2:0 Силер (Конечны, Мичков) – 03:51     2:1 Фэйбер (Капризов, Эрикссон Эк) – 34:54     2:2 Фолиньо (Чисхольм) – 35:27     3:2 Мичков (Кутюрье, Типпетт) – 38:16     3:3 Эрикссон Эк (Капризов, Болди) – 39:56 (pp)     3:4 Фолиньо (Богосян, Бродин) – 42:18     4:4 Конечны (Фрост, Типпетт) – 44:55 (pp)     5:4 Кутюрье (Конечны, Силер) – 48:26     5:5 Миддлтон (Капризов, Цуккарелло) – 53:27    

Он догнал по этому показателю Кевина Фиала, который провёл такую же результативную серию в сезоне-2019/2020 и в сезоне-2021/2022, играя за «Миннесоту». Сейчас Фиала играет в «Лос-Анджелес Кингз».

Капризов стал вторым после Матса Цукарелло, который в сезоне-2021/2022 провёл серию из шести матчей, в каждом из которых набирал не менее двух очков за матч по системе (гол+ пас).

На этом отрезке россиянин забросил три шайбы и сделал восемь результативных передач.

Напомним, в матче «Миннесоты» с «Филадельфией» Капризов оформил дубль из ассистов. На момент написания новости счёт в матче равный — 3:3.

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