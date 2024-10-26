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Черкас: нужно привести в порядок регламент КХЛ относительно поведения фанатов на трибунах

Черкас: нужно привести в порядок регламент КХЛ относительно поведения фанатов на трибунах
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Заслуженные тренер России Сергей Черкас удивлён реакцией КХЛ на оскорбительные кричалки болельщиков «Спартака» о команде СКА.

«Удивительная и странная реакция КХЛ на эпизод с оскорбительными высказываниями болельщиков «Спартака» в адрес СКА. Знаете, этот вопрос надо рассматривать намного шире — если сейчас спустить это на тормозах и позволить некоторым болельщикам, которые ведут себя неадекватно, говорить все что угодно, то завтра на всех стадионах нашей большой страны могут появляться всевозможные неприятные лозунги в адрес других команд. А потом это перерасти потом и в антироссийские высказывания.

Лига должна привести в порядок свой регламент, иначе будет хуже. У нас в Ледовом сейчас хорошая атмосфера: рядом спокойно сидят болельщики с шарфами СКА, «Спартака», «Торпедо», «Металлурга», «Ак Барса» — любых клубов. Нет никакой вражды: люди смотрят хоккей, наслаждаются красотой игры. Именно поэтому Ледовый всегда заполняется до отказа. Эта атмосфера доброжелательности очень важна. А ведь не так давно была совсем другая картина — стычки болельщиков, драки и так далее. Рождающийся сейчас антагонизм к чему хорошему не приведет. Злость, которая идет от одного клуба, начинается где-то изнутри. Уверен, это не инициатива самих болельщиков, просто кто-то искусственно подогревает эти низменные чувства", — сказал Черкас в интервью «Чемпионату».

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