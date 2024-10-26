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Филадельфия Флайерз — Миннесота Уайлд, результат матча 26 октября 2024, счет 7:5, НХЛ 2024-2025

Гол и ассист Матвея Мичкова помогли «Филадельфии» одержать победу над «Миннесотой»
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Филадельфия Флайерз» и «Миннесота Уайлд». Команды играли на стадионе «Веллс Фарго-центр » в Филадельфии. «Флайерз» одержали победу со счётом 7:5 (2:0, 1:3, 4:2).

НХЛ — регулярный чемпионат
26 октября 2024, суббота. 20:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
7 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Кутюрье (Ристолайнен, Конечны) – 01:18     2:0 Силер (Конечны, Мичков) – 03:51     2:1 Фэйбер (Капризов, Эрикссон Эк) – 34:54     2:2 Фолиньо (Чисхольм) – 35:27     3:2 Мичков (Кутюрье, Типпетт) – 38:16     3:3 Эрикссон Эк (Капризов, Болди) – 39:56 (pp)     3:4 Фолиньо (Богосян, Бродин) – 42:18     4:4 Конечны (Фрост, Типпетт) – 44:55 (pp)     5:4 Кутюрье (Конечны, Силер) – 48:26     5:5 Миддлтон – 53:27     6:5 Ристолайнен (Кутюрье, Конечны) – 57:36     7:5 Кутюрье (Кейтс, Санхайм) – 59:00    

В составе «Миннесоты» заброшенными шайбами отметились Брок Фэйбер, Маркус Фолиньо, оформивший дубль, Йоэль Эрикссон Эк, Джейкоб Миддлтон. За «Филадельфию» забили Шон Кутюрье, оформивший дубль, Матвей Мичков, Ник Силер, Трэвис Конечны и Расмус Ристолайнен.

Этот матч позволил россиянину Кириллу Капризову, играющему в составе «Миннесоты», установить рекорд в карьере и впервые оформить пять матчей подряд, в каждом из которых он заработал минимум два очка. В матче с «Филадельфией» он записал на свой счёт ассистентский дубль.

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