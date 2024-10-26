Гол и ассист Матвея Мичкова помогли «Филадельфии» одержать победу над «Миннесотой»

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Филадельфия Флайерз» и «Миннесота Уайлд». Команды играли на стадионе «Веллс Фарго-центр » в Филадельфии. «Флайерз» одержали победу со счётом 7:5 (2:0, 1:3, 4:2).
В составе «Миннесоты» заброшенными шайбами отметились Брок Фэйбер, Маркус Фолиньо, оформивший дубль, Йоэль Эрикссон Эк, Джейкоб Миддлтон. За «Филадельфию» забили Шон Кутюрье, оформивший дубль, Матвей Мичков, Ник Силер, Трэвис Конечны и Расмус Ристолайнен.
Этот матч позволил россиянину Кириллу Капризову, играющему в составе «Миннесоты», установить рекорд в карьере и впервые оформить пять матчей подряд, в каждом из которых он заработал минимум два очка. В матче с «Филадельфией» он записал на свой счёт ассистентский дубль.
- 26 октября 2024
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