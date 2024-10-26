Дубль Томпсона помог «Баффало» обыграть «Детройт» и прервать успешную серию «Ред Уингз»

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Баффало Сэйбрз» и «Детройт Ред Уингз». Команды играли на стадионе «Кибэнк-центр» в Баффало. «Сэйбрз» одержал победу со счётом 5:3 (2:1, 2:2, 1:0).

В составе «Детройта» заброшенными шайбами отметились Алекс Дебринкэт, Майкл Расмуссен и Лукас Рэймонд. За «Баффало» забили Джейсон Цукер, Тейдж Томпсон, оформивший дубль, Боуэн Байрэм и Джек Куинн.

«Баффало» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала девять очков за девять матчей. «Детройт» располагается на восьмой строчке, заработав восемь очков после восьми игр.