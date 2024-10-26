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Баффало Сэйбрз — Детройт Ред Уингз, результат матча 26 октября 2024, счет 5:3, НХЛ 2024-2025

Дубль Томпсона помог «Баффало» обыграть «Детройт» и прервать успешную серию «Ред Уингз»
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Баффало Сэйбрз» и «Детройт Ред Уингз». Команды играли на стадионе «Кибэнк-центр» в Баффало. «Сэйбрз» одержал победу со счётом 5:3 (2:1, 2:2, 1:0).

НХЛ — регулярный чемпионат
26 октября 2024, суббота. 20:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
5 : 3
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Цукер (Томпсон, Далин) – 04:04 (pp)     2:0 Томпсон (Петерка, Далин) – 12:00     2:1 Дебринкэт (Зайдер, Рэймонд) – 14:43     3:1 Томпсон (Далин) – 23:20     3:2 Расмуссен (Зайдер, Эдвинссон) – 23:51     3:3 Рэймонд – 31:02 (sh)     4:3 Байрэм (Пауэр, Козенс) – 35:54     5:3 Куинн – 59:12    

В составе «Детройта» заброшенными шайбами отметились Алекс Дебринкэт, Майкл Расмуссен и Лукас Рэймонд. За «Баффало» забили Джейсон Цукер, Тейдж Томпсон, оформивший дубль, Боуэн Байрэм и Джек Куинн.

«Баффало» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала девять очков за девять матчей. «Детройт» располагается на восьмой строчке, заработав восемь очков после восьми игр.

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