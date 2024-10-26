Дубль Томпсона помог «Баффало» обыграть «Детройт» и прервать успешную серию «Ред Уингз»
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Баффало Сэйбрз» и «Детройт Ред Уингз». Команды играли на стадионе «Кибэнк-центр» в Баффало. «Сэйбрз» одержал победу со счётом 5:3 (2:1, 2:2, 1:0).
НХЛ — регулярный чемпионат
26 октября 2024, суббота. 20:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
5 : 3
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Цукер (Томпсон, Далин) – 04:04 (pp) 2:0 Томпсон (Петерка, Далин) – 12:00 2:1 Дебринкэт (Зайдер, Рэймонд) – 14:43 3:1 Томпсон (Далин) – 23:20 3:2 Расмуссен (Зайдер, Эдвинссон) – 23:51 3:3 Рэймонд – 31:02 (sh) 4:3 Байрэм (Пауэр, Козенс) – 35:54 5:3 Куинн – 59:12
В составе «Детройта» заброшенными шайбами отметились Алекс Дебринкэт, Майкл Расмуссен и Лукас Рэймонд. За «Баффало» забили Джейсон Цукер, Тейдж Томпсон, оформивший дубль, Боуэн Байрэм и Джек Куинн.
«Баффало» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала девять очков за девять матчей. «Детройт» располагается на восьмой строчке, заработав восемь очков после восьми игр.
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