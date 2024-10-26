Кирилл Капризов возглавил гонку бомбардиров в НХЛ

Российский хоккеист Кирилл Капризов вышел на первое место в гонке бомбардиров Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В матче с «Филадельфией» (5:7) Кирилл Капризов оформил ассистентский дубль и с 15 очками поднялся на промежуточное первое место в бомбардирской гонке НХЛ. Лидерство в гонке россиянин делит с защитником «Колорадо Эвеланш» Кейлом Макаром.

Отметим, что изначально Капризову давали три результативные передачи в матче с «Флайерз», но затем одну из них (на гол Миддлтона) статистики североамериканской лиги у Кирилла отобрали, посчитав, что шайба досталась Джейкобу от игрока «Филадельфии», теперь у россиянина в активе 15 очков, но он всё же остаётся на первом месте.