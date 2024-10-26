Кожевников резко высказался об ажиотаже вокруг Бузовой на матче «Ак Барс» — «Динамо» Минск

Советский и российский хоккеист Александр Кожевников негативно высказался о появлении телеведущей и певицы Ольги Бузовой на матче между «Ак Барсом» и минским «Динамо».

«Был в шоке от того, какой интерес хоккейной прессы вызвало посещение одного из матчей регулярного чемпионата таким далёким от хоккея персонажем, как Бузова. О её падении статей вышло больше, чем о всех хоккейных темах вместе взятых — лидерстве «Торпедо», кризисе «Витязя», «качелях» армейских клубов. Удивительно!

Я вам скажу, что если КХЛ будет так размениваться, то наш хоккей ждут тяжёлые времена», — приводит слова Кожевникова Russia-Hockey.ru.

Напомним, во время выхода на лёд телеведущая упала перед символическим вбрасыванием. Это вызвало волну обсуждений в СМИ.