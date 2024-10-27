Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Торпедо — Витязь. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
13:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Лос-Анджелес Кингз — Юта, результат матча 27 октября 2024, счёт 3:2, регулярный чемпионат НХЛ

Передача Сергачёва не помогла «Юте» избежать поражения в матче с «Лос-Анджелес Кингз»
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 26 на 17 октября на льду «Крипто.ком-Арена» в Лос-Анджелесе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Лос-Анджелес Кингз» и командой «Юта». Победу со счётом 3:2 одержали хозяева льда.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 октября 2024, суббота. 23:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
3 : 2
Юта
Солт-Лейк-Сити
1:0 Кларк (Кемпе, Фиала) – 27:51 (pp)     2:0 Эдмундсон (Копитар, Байфилд) – 33:10     2:1 Келлер (Сергачёв, Шмальц) – 35:55     3:1 Эдмундсон (Кемпе, Кларк) – 41:09     3:2 Кули (Кесселринг, Гюнтер) – 49:47    

В составе победителей Брандт Кларк и Джоэль Эдмундсон (дубль). За гостей забрасывали Клейтон Келлер и Логан Кули. На счету российского защитника гостей Михаила Сергачёва голевая передача. Игрок «Кингз» Владислав Гавриков завершил встречу без результативных действий.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Следующий матч «Лос-Анджелес» проведёт в гостях с «Сан-Хосе Шаркс» 30 октября. «Юта», в свою очередь, также встретится с «акулами», однако проведёт игру на день раньше, 29 октября, дома.

Регулярный чемпионат НХЛ. Календарь
Регулярный чемпионат НХЛ. Турнирная таблица
Материалы по теме
The Athletic назвал Михаила Сергачёва самым ценным игроком «Юты» на данный момент

Сколько платят хоккеистам НХЛ в 2024 году:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android