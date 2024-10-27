Передача Сергачёва не помогла «Юте» избежать поражения в матче с «Лос-Анджелес Кингз»

В ночь с 26 на 17 октября на льду «Крипто.ком-Арена» в Лос-Анджелесе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Лос-Анджелес Кингз» и командой «Юта». Победу со счётом 3:2 одержали хозяева льда.

В составе победителей Брандт Кларк и Джоэль Эдмундсон (дубль). За гостей забрасывали Клейтон Келлер и Логан Кули. На счету российского защитника гостей Михаила Сергачёва голевая передача. Игрок «Кингз» Владислав Гавриков завершил встречу без результативных действий.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Следующий матч «Лос-Анджелес» проведёт в гостях с «Сан-Хосе Шаркс» 30 октября. «Юта», в свою очередь, также встретится с «акулами», однако проведёт игру на день раньше, 29 октября, дома.

Материалы по теме The Athletic назвал Михаила Сергачёва самым ценным игроком «Юты» на данный момент

Сколько платят хоккеистам НХЛ в 2024 году: