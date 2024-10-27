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Евгений Малкин выделил российских хоккеистов в НХЛ

Евгений Малкин выделил российских хоккеистов в НХЛ
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Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин высказался о соотечественниках, которые выступают в НХЛ.

«Кого из россиян отмечу в НХЛ Мне нравится Егор Чинахов из «Коламбуса» — какое у него катание, как он владеет шайбой. Есть молодые перспективные ребята из России. И здорово, что они приезжают в НХЛ, пробиваются наверх — к лучшим хоккеистам мира. Будем за ними наблюдать.

Чинахов на «Колдера» уже не может претендовать, но Мичков идёт среди лидеров по бомбардирам‑новичкам. Кроме того, всегда интересно смотреть, как Никита Кучеров идёт за очередным «Арт Росс Трофи». Конкуренцию ему может составить Кирилл Капризов, недавно сделавший дубль. Приятно видеть, что Сергей Бобровский одержал 400‑ю победу в чемпионатах НХЛ, и я его с этим поздравляю», — приводит слова Малкина «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Малкин принял участие в девяти матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых записал в свой актив два гола и девять результативных передач. Всего за карьеру в лиге россиянин провёл 1154 матча, забив 500 голов и сделав 807 результативных передач при коэффициенте полезности «+47».

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