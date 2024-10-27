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Шат-аут Василевского и ассист Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Вашингтон» с Овечкиным

Сегодня, 27 октября, в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Вашингтон Кэпиталз». Хозяева обыграли соперника со счётом 3:0.

В составе победителей отличились Митчелл Чаффи, Брейден Пойнт и Конор Гики. Российский нападающий «молний» Никита Кучеров отметился результативной передачей. На счету голкипера хозяев Андрея Василевского «сухой» матч и 30 спасений.

Известный российский форвард «столичных» Александр Овечкин не отличился результативными действиями в этом матче.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Следующий матч «Вашингтон» проведёт дома с «Нью-Йорк Рейнджерс» 30 октября. «Тампа» на домашнем льду встретится с «Нэшвилл Предаторз» 29 октября.

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