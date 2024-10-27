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Рейнджерс — Анахайм, результат матча 27 октября 2024, счет 2:1, НХЛ 2024-2025

Передача Панарина помогла «Рейнджерс» обыграть «Анахайм» в матче НХЛ
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Анахайм Дакс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
27 октября 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 1
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Линдгрен (Лафреньер, Панарин) – 44:13     2:0 Кайлли (Какко, Хитил) – 51:53     2:1 Целльвегер (Карлссон, Терри) – 52:38    

В составе победителей забивали Райан Линдгрен и Уилл Кайлли. Российский нападающий Артемий Панарин отличился результативной передачей.

За «Анахайм» отметился Олен Целльвегер. Российский защитник Павел Минтюков не отметился результативными действиями.

В следующем матче «Рейнджерс» сыграет с «Вашингтон Кэпиталз», а «Анахайм» проведёт матч с «Нью-Джерси Дэвилз».

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