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Два очка Кузьменко не помогли «Калгари» победить «Виннипег», у Наместиникова — ассист

Сегодня, 27 октября, в Калгари (Канада) на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Калгари Флэймз» и «Виннипег Джетс». Гости обыграли соперника со счётом 5:3.

В составе победителей отличились Николай Элерс, Кайл Коннор, Дилан Сэмберг, Коул Перфетти и Мэйсон Эпплтон. На счету российского форварда гостей Владислава Наместникова голевая передача.

За хозяев забивали Микаэль Баклунд, Расмус Андерссон и Назем Кадри. Российский нападающий хозяев Андрей Кузьменко отдал два ассиста. Защитник Даниил Мироманов результативными действиями не отметился.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Следующий матч «Калагри» проведёт в гостях с «Вегас Голден Найтс». «Виннипег» на домашнем льду встретится с «Торонто Мэйпл Лифс». Обе встречи пройдут 29 октября.

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