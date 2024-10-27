Александр Овечкин вышел на чистое 31-е место по числу матчей в истории НХЛ

Сегодня, 27 октября, в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Вашингтон Кэпиталз». Хозяева обыграли соперника со счётом 3:0.

В этой игре принимал участие российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, для которого эта встреча стала 1433-й в карьере в НХЛ. Капитан столичной команды провёл на льду 18 минут 18 секунд, совершив два броска и сделав три силовых приёма.

По количеству проведённых матчей он вышел на чистое 31-е место в истории, превзойдя результат Майка Гартнера (1432). Следующей целью российского форварда является Тим Хортон (1445).