Александр Овечкин вышел на чистое 31-е место по числу матчей в истории НХЛ
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Сегодня, 27 октября, в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Вашингтон Кэпиталз». Хозяева обыграли соперника со счётом 3:0.
НХЛ — регулярный чемпионат
27 октября 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Чаффи (Пол, Эйссимонт) – 25:27 2:0 Пойнт (Кучеров) – 42:26 3:0 Гики (Чирелли, Хагель) – 43:10
В этой игре принимал участие российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, для которого эта встреча стала 1433-й в карьере в НХЛ. Капитан столичной команды провёл на льду 18 минут 18 секунд, совершив два броска и сделав три силовых приёма.
По количеству проведённых матчей он вышел на чистое 31-е место в истории, превзойдя результат Майка Гартнера (1432). Следующей целью российского форварда является Тим Хортон (1445).
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