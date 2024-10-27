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«Филадельфия» вызвала из АХЛ белорусского голкипера Алексея Колосова

«Филадельфия» вызвала из АХЛ белорусского голкипера Алексея Колосова
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Клуб Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» в официальных социальных сетях объявил об изменениях в составе.

В расположение главной команды системы из фарм-клуба вызваны шведский защитник Эмиль Андре и белорусский голкипер Алексей Колосов. В свою очередь американский защитник Кэм Йорк был помещён в список травмированных.

Нынешний сезон 22-летний Колосов начал в АХЛ. Там белорусский голкипер принял участие в четырёх матчах, в которых одержал одну победу при проценте отражённых бросков 87,5 и коэффициенте надёжности 3,29. Алексей отразил 91 бросок и отметился одной результативной передачей.

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