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Нью-Йорк Айлендерс — Флорида Пантерз, результат матча 27 октября 2024, счёт 3:6, регулярный чемпионат НХЛ

«Флорида» обыграла «Айлендерс», отыгравшись со счёта 0:3, у россиян — 4 очка
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Сегодня, 27 октября, в Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Нью-Йорк Айлендерс» и «Флоридой Пантерз». Гости обыграли соперника со счётом 6:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
27 октября 2024, воскресенье. 02:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 6
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Cholowski (Сизикас) – 01:32     2:0 Палмьери (Пулок, Цыплаков) – 06:01     3:0 Нельсон (Цыплаков, Палмьери) – 11:41     3:1 Райнхарт (Луостаринен, Лунделль) – 13:27     3:2 Ткачук (Вераге) – 26:38     3:3 Самоскевич (Куликов, Найт) – 38:16     3:4 Беннетт (Ткачук, Миккола) – 46:19     3:5 Ткачук (Боквист, Лунделль) – 49:49 (pp)     3:6 Форслинг – 57:43 (sh)    

В составе победителей отличились Сэм Райнхарт, Мэттью Ткачук (2+1), Мэки Самоскевич, Сэм Беннетт и Густав Форслинг. Российский защитник «пантер» Дмитрий Куликов отметился двумя результативными передачами. Известный голкипер Сергей Бобровский остался в запасе и не принял участия в игре.

За гостей голы забивали Кайл Палмьери, Брок Нельсон и Деннис Чоловски. Российский нападающий хозяев Максим Цыплаков отдал два ассиста. Голкипер «Айлендерс» Семён Варламов совершил 22 сейва. Его сменщик Илья Сорокин в матче не играл.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Следующий матч «Айлендерс» проведёт дома с «Анахайм Дакс» 30 октября. «Флорида» в гостях встретится с «Баффало Сэйбрз» 29 октября.

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