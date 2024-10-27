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«Флорида» обыграла «Айлендерс», отыгравшись со счёта 0:3, у россиян — 4 очка

Сегодня, 27 октября, в Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Нью-Йорк Айлендерс» и «Флоридой Пантерз». Гости обыграли соперника со счётом 6:3.

В составе победителей отличились Сэм Райнхарт, Мэттью Ткачук (2+1), Мэки Самоскевич, Сэм Беннетт и Густав Форслинг. Российский защитник «пантер» Дмитрий Куликов отметился двумя результативными передачами. Известный голкипер Сергей Бобровский остался в запасе и не принял участия в игре.

За гостей голы забивали Кайл Палмьери, Брок Нельсон и Деннис Чоловски. Российский нападающий хозяев Максим Цыплаков отдал два ассиста. Голкипер «Айлендерс» Семён Варламов совершил 22 сейва. Его сменщик Илья Сорокин в матче не играл.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Следующий матч «Айлендерс» проведёт дома с «Анахайм Дакс» 30 октября. «Флорида» в гостях встретится с «Баффало Сэйбрз» 29 октября.

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