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Марнер стал третьим игроком в истории «Торонто» с 50+ периодами с 2+ передачами

Марнер стал третьим игроком в истории «Торонто» с 50+ периодами с 2+ передачами
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Матч завершился со счётом 4:3 в пользу американской команды, которая одержала победу в овертайме.

В составе проигравших ассистентским хет-триком отметился нападающий Митчелл Марнер. При этом две из трёх передач канадский форвард выполнил во втором периоде, благодаря чему добился значимого достижения в клубной истории.

НХЛ — регулярный чемпионат
27 октября 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
4 : 3
ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Нис (Мэттьюс, Марнер) – 20:35     1:1 Пастрняк (Маршан, Заха) – 22:57 (pp)     1:2 Райлли (Марнер, Танев) – 27:44     2:2 Бразо (Фредерик, Пойтрас) – 32:38     3:2 Кастелиц (Бичер, Кёпке) – 33:14     3:3 Мэттьюс (Марнер, Таварес) – 58:43     4:3 Маршан (Пастрняк) – 62:26    

27-летний форвард стал всего третьим игроком в истории «Торонто» с 50+ периодами с 2+ передачами. Клубный рекорд принадлежит Дэррилу Ситтлеру, который 56 раз выполнял как минимум две передачи в ходе одного периода. На втором месте располагается Бёрье Сальминг с 54 такими периодами. Топ-3 замыкает Марнер (50).

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