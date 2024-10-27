Марнер стал третьим игроком в истории «Торонто» с 50+ периодами с 2+ передачами

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Матч завершился со счётом 4:3 в пользу американской команды, которая одержала победу в овертайме.

В составе проигравших ассистентским хет-триком отметился нападающий Митчелл Марнер. При этом две из трёх передач канадский форвард выполнил во втором периоде, благодаря чему добился значимого достижения в клубной истории.

27-летний форвард стал всего третьим игроком в истории «Торонто» с 50+ периодами с 2+ передачами. Клубный рекорд принадлежит Дэррилу Ситтлеру, который 56 раз выполнял как минимум две передачи в ходе одного периода. На втором месте располагается Бёрье Сальминг с 54 такими периодами. Топ-3 замыкает Марнер (50).