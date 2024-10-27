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Василевский вышел на чистое пятое место по матчам на «0» в НХЛ среди российских голкиперов

Сегодня, 27 октября, в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Вашингтон Кэпиталз». Хозяева обыграли соперника со счётом 3:0.

В составе победителей отличились Митчелл Чаффи, Брейден Пойнт и Конор Гики. Российский нападающий «молний» Никита Кучеров отметился результативной передачей. На счету голкипера хозяев Андрея Василевского «сухой» матч и 30 спасений.

Проводящий всю карьеру в НХЛ за «Тампу» Василевский оформил 35-й шат-аут за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, благодаря чему вышел на чистое пятое место по матчам на «0» в НХЛ среди российских голкиперов, превзойдя результат завершившего карьеру Ильи Брызгалова (34).

До него эту отметку покорили рекордсмен среди россиян по числу «сухарей» Евгений Набоков (59), Николай Хабибулин (46), голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский (44) и голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов (41).