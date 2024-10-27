Брэд Маршан стал третьим игроком в истории НХЛ, забросившим 20 шайб в овертаймах
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Матч завершился со счётом 4:3 в пользу американской команды, которая одержала победу в овертайме.
Автором победного броска стал нападающий «Бостона» Брэд Маршан. Канадский форвард отличился на третьей минуте дополнительного отрезка и стал третьим игроком в истории НХЛ, забросившим 20 шайб в овертаймах.
НХЛ — регулярный чемпионат
27 октября 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
4 : 3
ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Нис (Мэттьюс, Марнер) – 20:35 1:1 Пастрняк (Маршан, Заха) – 22:57 (pp) 1:2 Райлли (Марнер, Танев) – 27:44 2:2 Бразо (Фредерик, Пойтрас) – 32:38 3:2 Кастелиц (Бичер, Кёпке) – 33:14 3:3 Мэттьюс (Марнер, Таварес) – 58:43 4:3 Маршан (Пастрняк) – 62:26
Рекорд НХЛ по голам в дополнительное время принадлежит российскому капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину (26), следом располагаются капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби (21) и Маршан (20).
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