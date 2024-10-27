Брэд Маршан стал третьим игроком в истории НХЛ, забросившим 20 шайб в овертаймах

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Матч завершился со счётом 4:3 в пользу американской команды, которая одержала победу в овертайме.

Автором победного броска стал нападающий «Бостона» Брэд Маршан. Канадский форвард отличился на третьей минуте дополнительного отрезка и стал третьим игроком в истории НХЛ, забросившим 20 шайб в овертаймах.

Рекорд НХЛ по голам в дополнительное время принадлежит российскому капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину (26), следом располагаются капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби (21) и Маршан (20).