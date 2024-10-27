Главный тренер «Виннипега» установил уникальное достижение за всю историю НХЛ

Сегодня, 27 октября, в Калгари (Канада) на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Калгари Флэймз» и «Виннипег Джетс». Гости обыграли соперника со счётом 5:3. Для нового главного тренера «Виннипега» Скотта Арниела эта победа у руля команды стала восьмой кряду со старта сезона.

Таким образом, канадец установил рекорд НХЛ всех времён. Ни одному главному тренеру никогда ранее не удавалось начать карьеру в новом клубе НХЛ с восьми или более побед подряд.

Напомним, «Виннипег» выиграл все матчи со старта нового сезона и возглавляет турнирную таблицу Западной конференции НХЛ с 16 очками.

Ранее в своей карьере Арниел работал главным тренером в «Коламбус Блю Джекетс» и нескольких клубах АХЛ, а также ассистентом главного тренера в «Баффало Сэйбрз», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вашингтон Кэпиталз».

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