Микаэль Баклунд забил один из самых быстрых голов с начала матча в этом сезоне НХЛ
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Сегодня, 27 октября, в Калгари (Канада) на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Калгари Флэймз» и «Виннипег Джетс». Гости обыграли соперника со счётом 5:3.
За хозяев забивали Микаэль Баклунд, Расмус Андерссон и Назем Кадри. Шведский нападающий «Флэймз» забил один из самых быстрых голов с начала матча в этом сезоне НХЛ, открыв счёт уже на 28-й секунде встречи.
НХЛ — регулярный чемпионат
27 октября 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
3 : 5
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Баклунд (Баль, Зари) – 00:28 1:1 Элерс (Коннор, Моррисси) – 01:51 (pp) 1:2 Коннор (Лаури, Пионк) – 17:37 (sh) 2:2 Андерссон (Кузьменко) – 37:28 2:3 Сэмберг (Пионк, Эпплтон) – 41:01 3:3 Кадри (Кузьменко) – 44:19 3:4 Перфетти (Нидеррайтер, Наместников) – 56:16 (pp) 3:5 Эпплтон (Нидеррайтер, Лаури) – 58:46
Быстрее в нынешнем сезоне открывал счёт только нападающий «Ванкувер Кэнакс» Дэнтон Хайнен, отличившийся 23 октября на 21-й секунде в матче с «Чикаго Блэкхоукс» (6:3).
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