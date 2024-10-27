Микаэль Баклунд забил один из самых быстрых голов с начала матча в этом сезоне НХЛ

Сегодня, 27 октября, в Калгари (Канада) на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Калгари Флэймз» и «Виннипег Джетс». Гости обыграли соперника со счётом 5:3.

За хозяев забивали Микаэль Баклунд, Расмус Андерссон и Назем Кадри. Шведский нападающий «Флэймз» забил один из самых быстрых голов с начала матча в этом сезоне НХЛ, открыв счёт уже на 28-й секунде встречи.

Быстрее в нынешнем сезоне открывал счёт только нападающий «Ванкувер Кэнакс» Дэнтон Хайнен, отличившийся 23 октября на 21-й секунде в матче с «Чикаго Блэкхоукс» (6:3).