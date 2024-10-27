«Нэшвилл» победил «Коламбус» в овертайме, «Даллас» обыграл «Чикаго», у россиян — 2 очка

Сегодня, 27 октября, в Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Нэшвилл Предаторз» и «Коламбус Блю Джекетс». Хозяева обыграли соперника в овертайме со счётом 4:3.

В составе победителей отличились Филип Форсберг, Коул Смит, Александр Каррье и Джонатан Маршессо. За гостей голами отметились Зак Веренски, Зак Астон-Риз, а также шайба на счету российского форварда Кирилла Марченко. На счету голкипера Даниила Тарасов 29 спасений. Форвард Егор Чинахов завершил встречу с показателем полезности «-1». Защитник Иван Проворов результативными действиями не отметился.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В другой встрече игрового дня, которая проходила на на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США) «Даллас Старз» победил «Чикаго Блэкхоукс». Встреча завершилась со счётом 4:2.

За победителей забивали Джейми Бенн, Мэтт Дюшейн (дубль), а также гол на счету российского форварда Евгения Дадонова. Отметим, для россиянина это первая шайба в сезона. У гостей голами отметились Райан Донато и Коннор Бедард. Российские игроки Илья Михеев («Чикаго») и Илья Любушкин («Даллас») результативными действиями не отличились.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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