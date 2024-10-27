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Нэшвилл — Коламбус 4:3 ОТ, Даллас — Чикаго 4:2, результат матча 27 октября 2024, регулярный чемпионат НХЛ

«Нэшвилл» победил «Коламбус» в овертайме, «Даллас» обыграл «Чикаго», у россиян — 2 очка
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Сегодня, 27 октября, в Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Нэшвилл Предаторз» и «Коламбус Блю Джекетс». Хозяева обыграли соперника в овертайме со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
27 октября 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
4 : 3
ОТ
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Марченко (Фантилли, Джонсон) – 23:53     0:2 Астон-Риз (Оливье) – 26:42     1:2 Форсберг (О'Райлли) – 30:40     2:2 Смит (Маккэррон) – 40:26     2:3 Веренски (Лабанк, Курали) – 43:07     3:3 Каррье (Л'Эрё) – 44:09     4:3 Маршессо (Шей) – 61:44    

В составе победителей отличились Филип Форсберг, Коул Смит, Александр Каррье и Джонатан Маршессо. За гостей голами отметились Зак Веренски, Зак Астон-Риз, а также шайба на счету российского форварда Кирилла Марченко. На счету голкипера Даниила Тарасов 29 спасений. Форвард Егор Чинахов завершил встречу с показателем полезности «-1». Защитник Иван Проворов результативными действиями не отметился.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В другой встрече игрового дня, которая проходила на на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США) «Даллас Старз» победил «Чикаго Блэкхоукс». Встреча завершилась со счётом 4:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
27 октября 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 2
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Дадонов (Линделль) – 09:17     2:0 Бенн (Хейсканен, Харли) – 34:42     3:0 Дюшейн – 48:50 (pp)     3:1 Донато (Смит) – 49:34     3:2 Бедард (Марун, Аллан) – 54:14     4:2 Дюшейн (Сегин) – 59:42    

За победителей забивали Джейми Бенн, Мэтт Дюшейн (дубль), а также гол на счету российского форварда Евгения Дадонова. Отметим, для россиянина это первая шайба в сезона. У гостей голами отметились Райан Донато и Коннор Бедард. Российские игроки Илья Михеев («Чикаго») и Илья Любушкин («Даллас») результативными действиями не отличились.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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