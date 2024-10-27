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Вегас — Сан-Хосе 7:3, Сиэтл — Каролина 1:4, результат матча 27 октября 2024, регулярный чемпионат НХЛ

«Вегас» победил «Сан-Хосе», «Каролина» обыграла «Сиэтл», у россиян — 7 очков
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В ночь с 26 на 27 октября мск встречались команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» и «Сан-Хосе Шаркс». Игра проходила на «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе (США) и завершилась со счётом 7:3 в пользу хозяев.

НХЛ — регулярный чемпионат
27 октября 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
7 : 3
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Пирсон (Карлссон) – 01:57     2:0 Айкел (Стоун, Пьетранджело) – 03:47     3:0 Хауден (Гертл, Дорофеев) – 16:46     3:1 Гранлунд (Эклунд, Ферраро) – 30:13     4:1 Карлссон (Пьетранджело) – 31:10 (sh)     5:1 Дорофеев (Теодор, Стоун) – 39:26 (pp)     5:2 Штурм – 39:41     6:2 Стоун (Айкел, Барбашёв) – 51:10     6:3 Канин (Зеттерлунд) – 53:29     7:3 Хауден (Дорофеев, Гертл) – 57:07    

В составе «Вегаса» заброшенными шайбами отметились канадские форварды Таннер Пирсон, Марк Стоун и Бретт Хауден (дубль), американский нападающий Джек Айкел, швед Вильям Карлссон. Также на счету российского хоккеиста Павла Дорофеева гол и две результативные передачи. А у россиянина Ивана Барбашёва — ассист. На счету вратаря Ильи Самсонова 23 спасения.

В составе соперников отличились финский нападающий Микаэль Гранлунд, немецкий форвард Нико Штурм и американец Люк Канин. Форвард гостей Данил Гущин результативными действиями не отметился.

Следующий матч «Вегас» проведёт дома с «Калгари Флэймз» 29 октября. «Сан-Хосе» продолжит выездную серию и встретится 29 октября с новичком лиги – «Ютой».

В другой встрече игрового дня, которая проходила на на стадионе «Клаймэт Пледж-Арена» в Сиэтле (США) «Сиэтл Кракен» проиграл «Каролине Харрикейнз». Встреча завершилась со счётом 4:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
27 октября 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
1 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Свечников (Джарвис) – 04:25 (pp)     0:2 Друри (Блейк, Бёрнс) – 36:49     1:2 Макканн (Бенирс) – 50:21     1:3 Джарвис (Мартинук, Славин) – 55:38     1:4 Орлов – 58:24    

За победителей забивали Джек Друри, Сет Джарвис, а также голы на счету российских игроков: защитника Дмитрия Орлова и форварда Андрея Свечникова. У гостей единственный гол забил Джаред Макканн. Вратарь Пётр Кочетков участия в матче не принимал.

Следующий матч «Сиэтл» проведёт в гостях с «Монреаль Канадиенс» 30 октября. «Каролина» продолжит выездную серию и встретится 29 октября с «Ванкувер Кэнакс».

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