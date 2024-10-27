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«Ванкувер» обыграл «Питтсбург». У Малкина — гол и две результативные передачи

«Ванкувер» обыграл «Питтсбург». У Малкина — гол и две результативные передачи
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Сегодня, 27 октября, в Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Ванкувер Кэнакс» и «Питтсбург Пингвинз». Хозяева добыли волевую победу со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
27 октября 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
4 : 3
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Бовиллье (Петтерссон, Малкин) – 07:48     0:2 Раст (Бовиллье, Малкин) – 21:56     1:2 Петтерссон (Гарланд, Майерс) – 24:06     2:2 Шервуд (Блюгерс, Деарне) – 24:49     3:2 Миллер (Бёзер) – 25:11     4:2 Бэйнс (Спронг) – 29:58     4:3 Малкин (Ракелль, Грызлик) – 53:22    

«Питтсбург» забросил две безответные шайбы за первые 22 минуты матча. В их составе отличились Энтони Бовиллье и Брайан Раст. Далее в течение шести минут «Ванкувер» четырежды поразил ворота соперников и вышел вперёд. У хозяев забивали Элиас Петтерссон, Кифер Шервуд, Джей Ти Миллер, а также Эршдип Бэйнс. За семь минут до конца матча российский форвард гостей Евгений Малкин сократил отставание в счёте, однако больше забросить «Питтсбургу» не удалось. На счету Малкина также два ассиста.

В следующем матче «Ванкувер» примет «Каролину», а «Питтсбург» — «Миннесоту».

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