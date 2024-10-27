«Ванкувер» обыграл «Питтсбург». У Малкина — гол и две результативные передачи

Сегодня, 27 октября, в Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Ванкувер Кэнакс» и «Питтсбург Пингвинз». Хозяева добыли волевую победу со счётом 4:3.

«Питтсбург» забросил две безответные шайбы за первые 22 минуты матча. В их составе отличились Энтони Бовиллье и Брайан Раст. Далее в течение шести минут «Ванкувер» четырежды поразил ворота соперников и вышел вперёд. У хозяев забивали Элиас Петтерссон, Кифер Шервуд, Джей Ти Миллер, а также Эршдип Бэйнс. За семь минут до конца матча российский форвард гостей Евгений Малкин сократил отставание в счёте, однако больше забросить «Питтсбургу» не удалось. На счету Малкина также два ассиста.

В следующем матче «Ванкувер» примет «Каролину», а «Питтсбург» — «Миннесоту».