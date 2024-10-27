НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 27 октября
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Сегодня, 27 октября, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 14 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.
НХЛ — регулярный чемпионат
26 октября 2024, суббота. 20:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
7 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Кутюрье (Ристолайнен, Конечны) – 01:18 2:0 Силер (Конечны, Мичков) – 03:51 2:1 Фэйбер (Капризов, Эрикссон Эк) – 34:54 2:2 Фолиньо (Чисхольм) – 35:27 3:2 Мичков (Кутюрье, Типпетт) – 38:16 3:3 Эрикссон Эк (Капризов, Болди) – 39:56 (pp) 3:4 Фолиньо (Богосян, Бродин) – 42:18 4:4 Конечны (Фрост, Типпетт) – 44:55 (pp) 5:4 Кутюрье (Конечны, Силер) – 48:26 5:5 Миддлтон – 53:28 6:5 Ристолайнен (Кутюрье, Конечны) – 57:36 7:5 Кутюрье (Кейтс, Санхайм) – 59:00
НХЛ — регулярный чемпионат
26 октября 2024, суббота. 20:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
5 : 3
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Цукер (Томпсон, Далин) – 04:04 (pp) 2:0 Томпсон (Петерка, Далин) – 12:00 2:1 Дебринкэт (Зайдер, Рэймонд) – 14:43 3:1 Томпсон (Далин) – 23:20 3:2 Расмуссен (Зайдер, Эдвинссон) – 23:51 3:3 Рэймонд – 31:02 (sh) 4:3 Байрэм (Пауэр, Козенс) – 35:54 5:3 Куинн – 59:12
НХЛ — регулярный чемпионат
26 октября 2024, суббота. 23:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
3 : 2
Юта
Солт-Лейк-Сити
1:0 Кларк (Кемпе, Фиала) – 27:51 (pp) 2:0 Эдмундсон (Копитар, Байфилд) – 33:10 2:1 Келлер (Сергачёв, Шмальц) – 35:55 3:1 Эдмундсон (Кемпе, Кларк) – 41:09 3:2 Кули (Кесселринг, Гюнтер) – 49:47
НХЛ — регулярный чемпионат
27 октября 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
5 : 2
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Эванс (Армиа, Савар) – 08:34 2:0 Дак (Судзуки, Мэтисон) – 21:12 2:1 Парэйко (Жозеф, Сутер) – 21:33 2:2 Нейборс (Саад, Шенн) – 24:02 3:2 Ньюхук (Дак, Мэтисон) – 34:04 (pp) 4:2 Кофилд (Судзуки, Хатсон) – 45:19 5:2 Армиа (Дворак, Эванс) – 56:49
НХЛ — регулярный чемпионат
27 октября 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Чаффи (Пол, Эйссимонт) – 25:27 2:0 Пойнт (Кучеров) – 42:26 3:0 Гики (Чирелли, Хагель) – 43:10
НХЛ — регулярный чемпионат
27 октября 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 1
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Линдгрен (Лафреньер, Панарин) – 44:13 2:0 Кайлли (Какко, Хитил) – 51:53 2:1 Целльвегер (Карлссон, Терри) – 52:38
НХЛ — регулярный чемпионат
27 октября 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
3 : 5
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Баклунд (Баль, Зари) – 00:28 1:1 Элерс (Коннор, Моррисси) – 01:51 (pp) 1:2 Коннор (Лаури, Пионк) – 17:37 (sh) 2:2 Андерссон (Кузьменко) – 37:28 2:3 Сэмберг (Пионк, Эпплтон) – 41:01 3:3 Кадри (Кузьменко) – 44:19 3:4 Перфетти (Нидеррайтер, Наместников) – 56:16 (pp) 3:5 Эпплтон (Нидеррайтер, Лаури) – 58:46
НХЛ — регулярный чемпионат
27 октября 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
4 : 3
ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Нис (Мэттьюс, Марнер) – 20:35 1:1 Пастрняк (Маршан, Заха) – 22:57 (pp) 1:2 Райлли (Марнер, Танев) – 27:44 2:2 Бразо (Фредерик, Пойтрас) – 32:38 3:2 Кастелиц (Бичер, Кёпке) – 33:14 3:3 Мэттьюс (Марнер, Таварес) – 58:43 4:3 Маршан (Пастрняк) – 62:26
НХЛ — регулярный чемпионат
27 октября 2024, воскресенье. 02:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 6
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Cholowski (Сизикас) – 01:32 2:0 Палмьери (Пулок, Цыплаков) – 06:01 3:0 Нельсон (Цыплаков, Палмьери) – 11:41 3:1 Райнхарт (Луостаринен, Лунделль) – 13:27 3:2 Ткачук (Вераге) – 26:38 3:3 Самоскевич (Куликов, Найт) – 38:16 3:4 Беннетт (Ткачук, Миккола) – 46:19 3:5 Ткачук (Боквист, Лунделль) – 49:49 (pp) 3:6 Форслинг – 57:43 (sh)
НХЛ — регулярный чемпионат
27 октября 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 2
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Дадонов (Линделль) – 09:17 2:0 Бенн (Хейсканен, Харли) – 34:42 3:0 Дюшейн – 48:50 (pp) 3:1 Донато (Смит) – 49:34 3:2 Бедард (Марун, Аллан) – 54:14 4:2 Дюшейн (Сегин) – 59:42
НХЛ — регулярный чемпионат
27 октября 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
4 : 3
ОТ
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Марченко (Фантилли, Джонсон) – 23:53 0:2 Астон-Риз (Оливье) – 26:42 1:2 Форсберг (О'Райлли) – 30:40 2:2 Смит (Маккэррон) – 40:26 2:3 Веренски (Лабанк, Курали) – 43:07 3:3 Каррье (Л'Эрё) – 44:09 4:3 Маршессо (Шей) – 61:44
НХЛ — регулярный чемпионат
27 октября 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
7 : 3
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Пирсон (Карлссон) – 01:57 2:0 Айкел (Стоун, Пьетранджело) – 03:47 3:0 Хауден (Гертл, Дорофеев) – 16:46 3:1 Гранлунд (Эклунд, Ферраро) – 30:13 4:1 Карлссон (Пьетранджело) – 31:10 (sh) 5:1 Дорофеев (Теодор, Стоун) – 39:26 (pp) 5:2 Штурм – 39:41 6:2 Стоун (Айкел, Барбашёв) – 51:10 6:3 Канин (Зеттерлунд) – 53:29 7:3 Хауден (Дорофеев, Гертл) – 57:07
НХЛ — регулярный чемпионат
27 октября 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
4 : 3
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Бовиллье (Петтерссон, Малкин) – 07:48 0:2 Раст (Бовиллье, Малкин) – 21:56 1:2 Петтерссон (Гарланд, Майерс) – 24:06 2:2 Шервуд (Блюгерс, Деарне) – 24:49 3:2 Миллер (Бёзер) – 25:11 4:2 Бэйнс (Спронг) – 29:58 4:3 Малкин (Ракелль, Грызлик) – 53:22
НХЛ — регулярный чемпионат
27 октября 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
1 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Свечников (Джарвис) – 04:25 (pp) 0:2 Друри (Блейк, Бёрнс) – 36:49 1:2 Макканн (Бенирс) – 50:21 1:3 Джарвис (Мартинук, Славин) – 55:38 1:4 Орлов – 58:24
На данный момент таблицу Западной конференции Национальной хоккейной лиги возглавляет «Виннипег Джетс». Канадский клуб остаётся единственной командой в текущем сезоне, не потерявшей очков. «Виннипег» имеет в своём активе 16 очков после восьми матчей. Таблицу Восточной конференции возглавляют «Нью-Йорк Рейнджерс» с 13 очками в восьми матчах. С таким же количеством очков, но в 10 матчах на втором месте конференции расположилась «Флорида Пантерз».
Комментарии
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