НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 27 октября

Сегодня, 27 октября, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 14 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

На данный момент таблицу Западной конференции Национальной хоккейной лиги возглавляет «Виннипег Джетс». Канадский клуб остаётся единственной командой в текущем сезоне, не потерявшей очков. «Виннипег» имеет в своём активе 16 очков после восьми матчей. Таблицу Восточной конференции возглавляют «Нью-Йорк Рейнджерс» с 13 очками в восьми матчах. С таким же количеством очков, но в 10 матчах на втором месте конференции расположилась «Флорида Пантерз».