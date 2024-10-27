«Я такого не хочу видеть». Василевский высказался об Овечкине после матча с «Вашингтоном»

Сегодня, 27 октября, в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Вашингтон Кэпиталз». Хозяева обыграли соперника со счётом 3:0. После окончания матча российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский прокомментировал его исход и высказался о капитане «Кэпиталз» и соотечественнике Александре Овечкине.

«У них было несколько бросков от синей линии, но ребята проделали хорошую работу, выталкивая соперников с пятачка. В третьем периоде было несколько моментов, как, например, когда Мозер здорово сыграл на бэкчеке с Овечкиным. Я такого не хочу видеть в третьем периоде – Ови в одиночку перед своими воротами. Все проделали отличную работу», — отметил после игры Василевский.

Напомним, пресс-служба НХЛ признала Василевского первой звездой встречи. На счету голкипера хозяев «сухой» матч и 30 спасений.

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