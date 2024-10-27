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Артемий Панарин и Никита Кучеров набирали очки во всех матчах со старта сезона НХЛ

Артемий Панарин и Никита Кучеров набирали очки во всех матчах со старта сезона НХЛ
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Российские нападающие Артемий Панарин и Никита Кучеров набирали очки во всех матчах со старта сезона НХЛ. На счету форварда «Рейнджерс» 15 очков в восьми матчах — шесть шайб и девять результативных передач. Нападающий «Тампа-Бэй» в восьми матчах набрал 14 очков — забросил восемь шайб и отдал шесть результативных передач.

Гонку бомбардиров текущего сезона после прошедшего игрового дня в НХЛ возглавил нападающий «Вегаса» Марк Стоун. На счету канадского форварда 17 (4+13) очков в девяти матчах. Второе место с 15 очками делят Кейл Макар, Кирилл Капризов, Артемий Панарин и Джек Айкел. Затем с 14 очками расположились Никита Кучеров, Сэм Райнхарт и Евгений Малкин.

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