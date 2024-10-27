Спенсер Карбери ярко оценил игру Андрея Василевского в матче с «Вашингтоном»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери остался доволен игрой хоккеистов «Кэпиталз», несмотря на поражение в матче с «Тампа-Бэй» (0:3), и отметил великолепную игру голкипера «Лайтнинг» Андрея Василевского, оформившего шат-аут.

«Думаю, мы сыграли хорошую матч, мы были в порядке. У соперника хорошая команда, их первые два звена не хуже любых в НХЛ, так что они всегда будут наступать вам на пятки. Но в целом мы создали массу хороших моментов. Просто не сделали тот розыгрыш, который нам был нужен, не смогли сделать тот последний розыгрыш шайбы для гола.

Я буду рад, когда однажды Василевский покинет лигу. Он просто настолько большой, и так хорошо двигается, и такой талантливый. С ним хлопот полон рот», — цитирует Карбери пресс-служба клуба.