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Спенсер Карбери ярко оценил игру Андрея Василевского в матче с «Вашингтоном»

Спенсер Карбери ярко оценил игру Андрея Василевского в матче с «Вашингтоном»
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Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери остался доволен игрой хоккеистов «Кэпиталз», несмотря на поражение в матче с «Тампа-Бэй» (0:3), и отметил великолепную игру голкипера «Лайтнинг» Андрея Василевского, оформившего шат-аут.

«Думаю, мы сыграли хорошую матч, мы были в порядке. У соперника хорошая команда, их первые два звена не хуже любых в НХЛ, так что они всегда будут наступать вам на пятки. Но в целом мы создали массу хороших моментов. Просто не сделали тот розыгрыш, который нам был нужен, не смогли сделать тот последний розыгрыш шайбы для гола.

Я буду рад, когда однажды Василевский покинет лигу. Он просто настолько большой, и так хорошо двигается, и такой талантливый. С ним хлопот полон рот», — цитирует Карбери пресс-служба клуба.

НХЛ — регулярный чемпионат
27 октября 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Чаффи (Пол, Эйссимонт) – 25:27     2:0 Пойнт (Кучеров) – 42:26     3:0 Гики (Чирелли, Хагель) – 43:10    
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