Вратарь «Тампа-Бэй» Андрей Василевский признан второй звездой игрового дня в НХЛ
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Пресс-служба Национальной хоккейной лиги определила трёх звёзд прошедшего игрового дня, в котором состоялось 14 матчей.
Российский вратарь «Тампа-Бэй» Андрей Василевский признан второй звездой игрового дня. В матче с «Вашингтоном» (3:0) голкипер отразил все 32 броска по воротам и оформил свой 35-й шат-аут в НХЛ.
Первой звездой дня признан нападающий «Филадельфии» Шон Кутюрье, оформивший хет-трик и отдавший две результативные передачи в матче с «Миннесотой» (7:5).
Третьей звездой признан форвард «Флориды» Мэттью Ткачук, оформивший дубль и отдавший результативную передачу в победном матче с «Айлендерс» (6:3), в котором «Пантерз» уступали со счётом 0:3 по ходу встречи.
НХЛ — регулярный чемпионат
27 октября 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Чаффи (Пол, Эйссимонт) – 25:27 2:0 Пойнт (Кучеров) – 42:26 3:0 Гики (Чирелли, Хагель) – 43:10
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