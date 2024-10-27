Дмитрий Орлов оценил третью подряд победу «Каролины»

Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов оценил победу в матче с «Сиэтлом» (4:1), которая стала третьей подряд для «Харрикейнз», и отметил, что команда хорошо начинает игры.

«Я думаю, что во всех играх у нас был хороший старт. Это хорошо помогло нам во всех этих играх. Конечно, были некоторые моменты спадов в нашей игре. Нам просто нужно отдохнуть и посмотреть, что мы сделали неправильно, и стать лучше», — цитирует Орлова пресс-служба клуба.

Орлов отметился заброшенной шайбой в пустые ворота в концовке встречи. Эта шайба стала дебютной для россиянина в этом сезоне. Всего на счету Орлова 3 (1+2) очка в семи матчах.