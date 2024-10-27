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Джаред Беднар заявил, что по-прежнему считает Георгиева основным вратарём «Колорадо»

Джаред Беднар заявил, что по-прежнему считает Георгиева основным вратарём «Колорадо»
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Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар заявил, что по-прежнему считает Александра Георгиева основным вратарём команды, однако выбирает голкипера на матч исходя из его игровой формы. Последние три матча стартовым голкипером «Эвеланш» является Юстус Аннунен, при котором команда одержала победы во всех матчах.

«Не то чтобы я не считал Александра Георгиева нашим основным вратарём, но на каждой позиции в нашей команде хоккеисты зарабатывают своё игровое время. Сейчас я бы легко мог ставить Георгиева на каждый матч, если бы у него шла игра. Это длинный сезон, и прямо сейчас нам не нужно горячиться, а просто выбирать на матч нашего лучшего вратаря на данный момент», — цитирует Беднара пресс-служба клуба.

Александр Георгиев стал худшим вратарём Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по пропущенным голам выше ожидаемого с показателем (GSAx) «-7,2».

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