Капитан «Филадельфии» Кутюрье рассказал об игре с Матвеем Мичковым в одном звене

Капитан «Филадельфии» Шон Кутюрье прокомментировал игру в одном звене с Трэвисом Конечны и Матвеем Мичковым. В матче с «Миннесотой» (7:5) Кутюрье оформил хет-трик и отдал две результативные передачи, а его партнёры по звену отметились заброшенными шайбами.

«Чтобы найти свои моменты, нужно идти на ворота, именно там вас ждёт успех. Будь то удачный отскок от вас или второй, третий шанс на добивании. Играя в звене с Мичковым и Конечны, моя работа заключается в том, чтобы просто контролировать центр льда и создавать пространство, идти к воротам, а они будут разыгрывать шайбу», — цитирует Кутюрье пресс-служба клуба.

Мичков за восемь матчей набрал девять очков — забросил четыре шайбы и отдал пять результативных передач.