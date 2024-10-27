КХЛ вынесла решение по поводу скандального матча «Спартак» — СКА

Континентальная хоккейная лига вынесла решение по поводу скандального матча «Спартак» — СКА, в котором болельщики красно-белых скандировали нелицеприятные кричалки в адрес петербургского клуба, а главный тренер СКА Роман Ротенберг резко осудил их поведение.

«Лига приняла решение наложить денежный штраф на «Спартак» за поведение болельщиков, а также вынести предупреждения в адрес СКА и лично его главного тренера Романа Ротенберга.

1. Организованных массовых кричалок с использованием нецензурной лексики со стороны фан-сектора «Спартака» в адрес хоккейного клуба СКА выявлено не было. В то же время скандирования болельщиков «Спартака» носили оскорбительный характер. Согласно п. 4.8 и 4.10 Правил поведения в Спортсооружении (Приложение №6 к Техническому регламенту КХЛ) зрителям запрещается «использовать нецензурные, оскорбительные, дискредитирующие слова и выражения, а также жестикуляцию» и «оскорблять других лиц, в том числе с использованием средств поддержки и атрибутики, и совершать иные действия, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию человека или группы лиц, юридического лица».

КХЛ осуждает поведение болельщиков «Спартака». В соответствии с Дисциплинарным регламентом принято решение наложить на «Спартак» денежный штраф. Также лига проведёт консультации с руководителями «Спартака» и СКА по недопущению некорректных действий со стороны болельщиков обоих клубов.

2. На основании видеоматериалов установлено, что игроки СКА в ответ на скандирования болельщиков «Спартака» использовали жесты. КХЛ расценивает это как нарушение обязанности клуба, предусмотренной пп. 1.19 п. 1 ст. 55 Спортивного регламента КХЛ: «Не допускать со стороны должностных лиц и специалистов Клубов (Руководителей клубов, Хоккеистов, Тренеров, обслуживающего персонала) действий, провоцирующих конфликтные ситуации на хоккейной площадке, агрессивное поведение Болельщиков, беспорядки на Спортсооружении».

В связи с этим лигой принято решение вынести предупреждение в адрес СКА о недопустимости таких действий игроков в дальнейшем.

3. Высказывания на послематчевом флеш-интервью и пресс-конференции главного тренера СКА Романа Ротенберга содержат эмоциональную окраску и личные суждения, которые не соответствуют действительности. Лига расценивает это как нарушение обязанности клуба, предусмотренной пп. 2.5 п. 2 ст. 20 Регламента по маркетингу и коммуникациям КХЛ: «Во время пресс-конференции главный тренер каждой команды обязан дать развёрнутый комментарий к прошедшему Матчу (о ходе Матча, действиях Хоккеистов, выполнении тренерских установок и т. д.), а затем, соблюдая нормы корпоративной этики и воздерживаясь от проявления эмоций (включая употребление ненормативной и иной бранной лексики), ответить на вопросы Аккредитованных представителей СМИ».

КХЛ приняла решение вынести предупреждение СКА и его главному тренеру Роману Ротенбергу о недопустимости подобного поведения», — говорится в сообщении на официальном сайте КХЛ.