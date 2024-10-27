Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Авангард — Металлург Мг. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
15:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

КХЛ вынесла решение по поводу скандального матча «Спартак» — СКА

КХЛ вынесла решение по поводу скандального матча «Спартак» — СКА
Аудио-версия:
Комментарии

Континентальная хоккейная лига вынесла решение по поводу скандального матча «Спартак» — СКА, в котором болельщики красно-белых скандировали нелицеприятные кричалки в адрес петербургского клуба, а главный тренер СКА Роман Ротенберг резко осудил их поведение.

«Лига приняла решение наложить денежный штраф на «Спартак» за поведение болельщиков, а также вынести предупреждения в адрес СКА и лично его главного тренера Романа Ротенберга.

1. Организованных массовых кричалок с использованием нецензурной лексики со стороны фан-сектора «Спартака» в адрес хоккейного клуба СКА выявлено не было. В то же время скандирования болельщиков «Спартака» носили оскорбительный характер. Согласно п. 4.8 и 4.10 Правил поведения в Спортсооружении (Приложение №6 к Техническому регламенту КХЛ) зрителям запрещается «использовать нецензурные, оскорбительные, дискредитирующие слова и выражения, а также жестикуляцию» и «оскорблять других лиц, в том числе с использованием средств поддержки и атрибутики, и совершать иные действия, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию человека или группы лиц, юридического лица».

КХЛ осуждает поведение болельщиков «Спартака». В соответствии с Дисциплинарным регламентом принято решение наложить на «Спартак» денежный штраф. Также лига проведёт консультации с руководителями «Спартака» и СКА по недопущению некорректных действий со стороны болельщиков обоих клубов.

2. На основании видеоматериалов установлено, что игроки СКА в ответ на скандирования болельщиков «Спартака» использовали жесты. КХЛ расценивает это как нарушение обязанности клуба, предусмотренной пп. 1.19 п. 1 ст. 55 Спортивного регламента КХЛ: «Не допускать со стороны должностных лиц и специалистов Клубов (Руководителей клубов, Хоккеистов, Тренеров, обслуживающего персонала) действий, провоцирующих конфликтные ситуации на хоккейной площадке, агрессивное поведение Болельщиков, беспорядки на Спортсооружении».

В связи с этим лигой принято решение вынести предупреждение в адрес СКА о недопустимости таких действий игроков в дальнейшем.

3. Высказывания на послематчевом флеш-интервью и пресс-конференции главного тренера СКА Романа Ротенберга содержат эмоциональную окраску и личные суждения, которые не соответствуют действительности. Лига расценивает это как нарушение обязанности клуба, предусмотренной пп. 2.5 п. 2 ст. 20 Регламента по маркетингу и коммуникациям КХЛ: «Во время пресс-конференции главный тренер каждой команды обязан дать развёрнутый комментарий к прошедшему Матчу (о ходе Матча, действиях Хоккеистов, выполнении тренерских установок и т. д.), а затем, соблюдая нормы корпоративной этики и воздерживаясь от проявления эмоций (включая употребление ненормативной и иной бранной лексики), ответить на вопросы Аккредитованных представителей СМИ».

КХЛ приняла решение вынести предупреждение СКА и его главному тренеру Роману Ротенбергу о недопустимости подобного поведения», — говорится в сообщении на официальном сайте КХЛ.

Материалы по теме
Не трогайте фанатов! Они имеют право свободно высказываться
Видео
Не трогайте фанатов! Они имеют право свободно высказываться
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android