КХЛ рекомендовала руководству СКА обратить внимание на поведение Романа Ротенберга

Континентальная хоккейная лига обратилась к руководству СКА с просьбой обратить внимание на поведение главного тренера Романа Ротенберга, который своими высказываниями систематически дискредитирует лигу. Специалист раскритиковал кричалки фанатов «Спартака» и попросил лигу принять меры к красно-белым и их болельщикам.

«КХЛ приняла решение вынести предупреждение СКА и его главному тренеру Роману Ротенбергу о недопустимости подобного поведения. Также лига рекомендует руководителям СКА обратить особое внимание на последовательную линию поведения главного тренера по дискредитации КХЛ и принять меры для недопущения подобного», — говорится в сообщении пресс-службы КХЛ.