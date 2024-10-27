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КХЛ рекомендовала руководству СКА обратить внимание на поведение Романа Ротенберга

КХЛ рекомендовала руководству СКА обратить внимание на поведение Романа Ротенберга
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Континентальная хоккейная лига обратилась к руководству СКА с просьбой обратить внимание на поведение главного тренера Романа Ротенберга, который своими высказываниями систематически дискредитирует лигу. Специалист раскритиковал кричалки фанатов «Спартака» и попросил лигу принять меры к красно-белым и их болельщикам.

«КХЛ приняла решение вынести предупреждение СКА и его главному тренеру Роману Ротенбергу о недопустимости подобного поведения. Также лига рекомендует руководителям СКА обратить особое внимание на последовательную линию поведения главного тренера по дискредитации КХЛ и принять меры для недопущения подобного», — говорится в сообщении пресс-службы КХЛ.

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