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«Питтсбург» пропустил три шайбы за 65 секунд во втором периоде матча с «Ванкувером»

«Питтсбург» пропустил три шайбы за 65 секунд во втором периоде матча с «Ванкувером»
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Сегодня, 27 октября, в Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Ванкувер Кэнакс» и «Питтсбург Пингвинз». Хозяева добыли волевую победу со счётом 4:3.

В середине второго периода при счёте 2:0 «Питтсбург» умудрился пропустить три шайбы за 65 секунд. Первый гол Элиаса Петтерсона был забит на отметке в 24:06. Вторая шайба от Кифера Шервуда влетела в ворота гостей в 24:49. Третья шайба Джей Ти Миллера была заброшена в 25:11. Спустя ещё несколько минут на отметке в 29:58 «Пингвинз» пропустили четвёртую шайбу, а счёт в матче стал 4:2 в пользу «Ванкувера».

«Питтсбург» проиграл пятый матч подряд.

НХЛ — регулярный чемпионат
27 октября 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
4 : 3
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Бовиллье (Петтерссон, Малкин) – 07:48     0:2 Раст (Бовиллье, Малкин) – 21:56     1:2 Петтерссон (Гарланд, Майерс) – 24:06     2:2 Шервуд (Блюгерс, Деарне) – 24:49     3:2 Миллер (Бёзер) – 25:11     4:2 Бэйнс (Спронг) – 29:58     4:3 Малкин (Ракелль, Грызлик) – 53:22    
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