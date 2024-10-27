«Питтсбург» пропустил три шайбы за 65 секунд во втором периоде матча с «Ванкувером»
Поделиться
Сегодня, 27 октября, в Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Ванкувер Кэнакс» и «Питтсбург Пингвинз». Хозяева добыли волевую победу со счётом 4:3.
В середине второго периода при счёте 2:0 «Питтсбург» умудрился пропустить три шайбы за 65 секунд. Первый гол Элиаса Петтерсона был забит на отметке в 24:06. Вторая шайба от Кифера Шервуда влетела в ворота гостей в 24:49. Третья шайба Джей Ти Миллера была заброшена в 25:11. Спустя ещё несколько минут на отметке в 29:58 «Пингвинз» пропустили четвёртую шайбу, а счёт в матче стал 4:2 в пользу «Ванкувера».
«Питтсбург» проиграл пятый матч подряд.
НХЛ — регулярный чемпионат
27 октября 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
4 : 3
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Бовиллье (Петтерссон, Малкин) – 07:48 0:2 Раст (Бовиллье, Малкин) – 21:56 1:2 Петтерссон (Гарланд, Майерс) – 24:06 2:2 Шервуд (Блюгерс, Деарне) – 24:49 3:2 Миллер (Бёзер) – 25:11 4:2 Бэйнс (Спронг) – 29:58 4:3 Малкин (Ракелль, Грызлик) – 53:22
Комментарии
- 27 октября 2024
-
11:50
-
11:30
-
11:10
-
10:50
-
10:43
-
10:35
-
10:27
-
10:13
-
09:32
-
09:02
-
08:35
-
08:15
-
08:12
-
07:50
-
07:42
-
06:55
-
06:41
-
05:53
-
05:45
-
05:37
-
05:25
-
05:16
-
05:11
-
05:03
-
04:59
-
04:48
-
04:44
-
04:01
-
03:42
- 26 октября 2024
-
23:43
-
23:31
-
22:45
-
22:44
-
22:23
-
22:18