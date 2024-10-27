«Питтсбург» пропустил три шайбы за 65 секунд во втором периоде матча с «Ванкувером»

Сегодня, 27 октября, в Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Ванкувер Кэнакс» и «Питтсбург Пингвинз». Хозяева добыли волевую победу со счётом 4:3.

В середине второго периода при счёте 2:0 «Питтсбург» умудрился пропустить три шайбы за 65 секунд. Первый гол Элиаса Петтерсона был забит на отметке в 24:06. Вторая шайба от Кифера Шервуда влетела в ворота гостей в 24:49. Третья шайба Джей Ти Миллера была заброшена в 25:11. Спустя ещё несколько минут на отметке в 29:58 «Пингвинз» пропустили четвёртую шайбу, а счёт в матче стал 4:2 в пользу «Ванкувера».

«Питтсбург» проиграл пятый матч подряд.