Сидни Кросби оценил провал игроков «Питтсбурга» в середине матча с «Ванкувером»

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби оценил провал игроков «Пингвинз» в середине второго периода матча с «Ванкувером» (3:4), когда «пингвины» пропустили три шайбы за 65 секунд.

«Вы просто не можете делать одну ошибку за другой. Должно быть определённое осознание, когда мы всё-таки допускаем ошибку, что мы должны продолжить хорошей сменой или, по крайней мере, вернуть импульс и попытаться противостоять этому. Мы не можем постоянно отыгрываться. Команды всегда получают импульс после забитого гола, особенно когда вы играете на выезде, поэтому мы должны найти способ остановить его в один момент», — цитирует Кросби пресс-служба клуба.

«Питтсбург» проиграл пятый матч подряд.