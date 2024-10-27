Сидни Кросби оценил провал игроков «Питтсбурга» в середине матча с «Ванкувером»
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Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби оценил провал игроков «Пингвинз» в середине второго периода матча с «Ванкувером» (3:4), когда «пингвины» пропустили три шайбы за 65 секунд.
«Вы просто не можете делать одну ошибку за другой. Должно быть определённое осознание, когда мы всё-таки допускаем ошибку, что мы должны продолжить хорошей сменой или, по крайней мере, вернуть импульс и попытаться противостоять этому. Мы не можем постоянно отыгрываться. Команды всегда получают импульс после забитого гола, особенно когда вы играете на выезде, поэтому мы должны найти способ остановить его в один момент», — цитирует Кросби пресс-служба клуба.
«Питтсбург» проиграл пятый матч подряд.
НХЛ — регулярный чемпионат
27 октября 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
4 : 3
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Бовиллье (Петтерссон, Малкин) – 07:48 0:2 Раст (Бовиллье, Малкин) – 21:56 1:2 Петтерссон (Гарланд, Майерс) – 24:06 2:2 Шервуд (Блюгерс, Деарне) – 24:49 3:2 Миллер (Бёзер) – 25:11 4:2 Бэйнс (Спронг) – 29:58 4:3 Малкин (Ракелль, Грызлик) – 53:22
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