«Авангард» — «Металлург»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 14:00 мск

Сегодня, 27 октября, в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и магнитогорским «Металлургом». Встреча начнётся в 14:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Это будет второй матч между командами из шести запланированных в этом сезоне. В первой игре 12 октября в Магнитогорске победу со счётом 4:2 одержал «Металлург».
«Авангард» подошёл к этому матчу с двумя поражениями подряд. Омский клуб после 18 матчей расположился на 10-м месте в таблице Восточной конференции КХЛ. «Металлург» после 20 матчей занимает четвёртую строчку на Востоке.