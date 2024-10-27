«Авангард» — «Металлург»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 14:00 мск

Сегодня, 27 октября, в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и магнитогорским «Металлургом». Встреча начнётся в 14:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 27 октября 2024, воскресенье. 14:00 МСК Авангард Омск Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

Это будет второй матч между командами из шести запланированных в этом сезоне. В первой игре 12 октября в Магнитогорске победу со счётом 4:2 одержал «Металлург».

«Авангард» подошёл к этому матчу с двумя поражениями подряд. Омский клуб после 18 матчей расположился на 10-м месте в таблице Восточной конференции КХЛ. «Металлург» после 20 матчей занимает четвёртую строчку на Востоке.