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Авангард — Металлург Мг. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
15:15 Мск
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Авангард — Металлург: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 14:00 мск

«Авангард» — «Металлург»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 14:00 мск
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Сегодня, 27 октября, в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и магнитогорским «Металлургом». Встреча начнётся в 14:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 октября 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это будет второй матч между командами из шести запланированных в этом сезоне. В первой игре 12 октября в Магнитогорске победу со счётом 4:2 одержал «Металлург».

«Авангард» подошёл к этому матчу с двумя поражениями подряд. Омский клуб после 18 матчей расположился на 10-м месте в таблице Восточной конференции КХЛ. «Металлург» после 20 матчей занимает четвёртую строчку на Востоке.

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