ХК «Спартак» сообщил об изменении в тренерском штабе команды

Пресс-служба «Спартака» сообщила о прекращении сотрудничества с тренером Игорем Улановым.

Уланов впервые вошёл в тренерский штаб «Спартака» в сезоне-2015/2016, проработав в клубе год. Затем в 2018 году вновь вернулся в штаб красно-белых, где работал до 2020 года. Уланов успел поработать исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» в сезоне-2018/2019. Специалист вновь вернулся в клуб в 2023 году, где проработал до настоящего времени.

Помимо «Спартака», Уланов работал в тренерских штабах «Автомобилиста», «Лады», «Югры» и «Куньлуня». На данный момент «Спартак» занимает третье место в таблице Западной конференции КХЛ.