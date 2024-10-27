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«Авангард» подписал контракт с канадским защитником Алексом Грантом

«Авангард» подписал контракт с канадским защитником Алексом Грантом
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«Авангард» подписал контракт до конца сезона с канадским защитником Алексом Грантом, сообщает пресс-служба клуба. Ранее игрок обороны покинул «Барыс» по инициативе казахстанской команды.

В текущем регулярном чемпионате КХЛ Грант провёл два матча, за которые не отметился результативными действиями. Отметим, что соглашение с игроком обороны было подписано 4 октября 2024 года. Большую часть прошлого сезона 35-летний игрок обороны пропустил из-за травмы. На счету Гранта лишь восемь матчей в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2023/2024, в которых он отметился одной заброшенной шайбой и одной результативной передачей.

В КХЛ Грант играл за «Йокерит», СКА и «Барыс», провёл 248 матчей, забросил 40 шайб, отметился 74 голевыми передачами.

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