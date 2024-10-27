Бывший тренер ЦСКА назвал слабые стороны в игре Николая Голдобина

Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина, экс-тренер ЦСКА Равиль Якубов заявил, что слабой стороной в игре нападающего «Спартака» Николая Голдобина является оборона.

«Николай — талантливый форвард, со своим взглядом на игру, с броском, с чувством гола и комбинации. Его основной резерв в „Спартаке“ — тот же, что и был в ЦСКА. Оборонительные действия.

Понятно, что современный хоккей — агрессивный и во многом атакующий. Но даже в нём крайних форвардов от работе в обороне никто не освобождает. И это очень ответственный участок при построении любой команды», — приводит слова Якубова Russia-Hockey.ru.

В текущем сезоне Голдобин провёл 18 матчей, в которых набрал 11 (5+6) очков с показателем полезности «+2».