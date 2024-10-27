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Бабаев: Роман Ротенберг принёс на пресс-конференции своего рода трэш-ток, и это правильно

Бабаев: Роман Ротенберг принёс на пресс-конференции своего рода трэш-ток, и это правильно
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Агент Шуми Бабаев поддержал поведение главного тренера СКА Романа Ротенберга на пресс-конференциях после матчей КХЛ. Специалист часто ярко высказывается на различные темы и тем самым привлекает к себе повышенное внимание болельщиков и прессы.

«Посмотрите, сколько его пресс-конференции собирают просмотров. Я знаю, что люди из разных городов России и за границей смотрят их в прямом эфире. Это весело, это элемент шоу. Роман Борисович принёс на пресс-конференцию своего рода трэш-ток, который есть в единоборствах. Вам же интереснее смотреть на него, чем на других тренеров, которые два слова не могут вымолвить? Поэтому я считаю, что он хорошо работает с прессой, и это правильно», – цитирует Бабаева «РБ Спорт».

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