В «Ладе» сообщили о задолженности по зарплатам хоккеистам и сроках её погашения

Генеральный директор «Лады» Александр Чеботарёв сообщил, что в клубе имеются задержки по выплате зарплат хоккеистам клуба, и о сроках погашения задолженности. Ранее в СМИ появлялась информация, что клуб не выплатил зарплату за сентябрь.

«Есть небольшие задержки в поступлении средств. Поэтому мы с ребятами поговорили, все всё понимают. Мы ждём транша примерно 18 ноября и всё закроем», — цитирует Чеботарёва ТАСС.

В текущем сезоне «Лада» провела 19 матчей и на данный момент расположилась на девятой строчке в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. Клуб одержал семь побед в 19 матчах.