«Сан-Хосе» установил антирекорд НХЛ по числу поражений на старте двух сезонов подряд

«Сан-Хосе» установил антирекорд НХЛ по числу поражений на старте двух сезонов подряд. «Шаркс» проиграли «Вегасу» со счётом 3:7 и уступили в девятом матче кряду на старте сезона. Прошлый сезон «Сан-Хосе» начал с 11 поражений кряду.

Таким образом, «Сан-Хосе» стали первым клубом в истории НХЛ, проигравшим девять и более матчей на старте двух сезонов подряд.

Следующую игру «Шаркс» проведут на выезде с «Ютой» в ночь с 28 на 29 октября. Напомним, в прошлом сезоне по итогам регулярного чемпионата НХЛ «Сан-Хосе» занял последнее место в лиге и выиграл лотерею драфта НХЛ. Под первым номером на прошедшем драфте был выбран нападающий Маклин Селебрини, получивший травму на старте сезона.