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«Сан-Хосе» установил антирекорд НХЛ по числу поражений на старте двух сезонов подряд

«Сан-Хосе» установил антирекорд НХЛ по числу поражений на старте двух сезонов подряд
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«Сан-Хосе» установил антирекорд НХЛ по числу поражений на старте двух сезонов подряд. «Шаркс» проиграли «Вегасу» со счётом 3:7 и уступили в девятом матче кряду на старте сезона. Прошлый сезон «Сан-Хосе» начал с 11 поражений кряду.

Таким образом, «Сан-Хосе» стали первым клубом в истории НХЛ, проигравшим девять и более матчей на старте двух сезонов подряд.

Следующую игру «Шаркс» проведут на выезде с «Ютой» в ночь с 28 на 29 октября. Напомним, в прошлом сезоне по итогам регулярного чемпионата НХЛ «Сан-Хосе» занял последнее место в лиге и выиграл лотерею драфта НХЛ. Под первым номером на прошедшем драфте был выбран нападающий Маклин Селебрини, получивший травму на старте сезона.

НХЛ — регулярный чемпионат
27 октября 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
7 : 3
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Пирсон (Карлссон) – 01:57     2:0 Айкел (Стоун, Пьетранджело) – 03:47     3:0 Хауден (Гертл, Дорофеев) – 16:46     3:1 Гранлунд (Эклунд, Ферраро) – 30:13     4:1 Карлссон (Пьетранджело) – 31:10 (sh)     5:1 Дорофеев (Теодор, Стоун) – 39:26 (pp)     5:2 Штурм – 39:41     6:2 Стоун (Айкел, Барбашёв) – 51:10     6:3 Канин (Зеттерлунд) – 53:29     7:3 Хауден (Дорофеев, Гертл) – 57:07    
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