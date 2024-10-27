Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Авангард — Металлург Мг. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
15:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Он лишнего взял на себя». Майоров — о реакции Ротенберга на кричалки фанатов «Спартака»

«Он лишнего взял на себя». Майоров — о реакции Ротенберга на кричалки фанатов «Спартака»
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Майоров оценил кричалку болельщиков «Спартака» в адрес СКА в очном матче команд. Болельщики красно-белых скандировали «СКА — позор российского хоккея». После рассмотрения дела лига оштрафовала «Спартак» и вынесла Роману Ротенбергу предупреждение за критику болельщиков.

«Не понимаю, что такого обидного в кричалках «Спартака»? Что незаконного, криминального? Пусть мне объяснят. Какой-то детский сад! Если кто-то пожаловался, надо сразу какое-то наказание выносить, меры принимать? Ротенбергу тоже вынесли предупреждение? Ну, он, пожалуй, лишнего взял на себя. А вот болельщики-то что сделали?

Я был на матче, ничего ужасного люди не кричали. А если кто-то и выкрикнул про «позор хоккея», так это мнение. Что в этой фразе ужасного? Пускай объяснят. Может, Ротенберг услышал эхо того, как его игроки ругались? Это часто бывает на скамейке. Хоккеисты ругаются то на соперника, то на себя, а кажется, будто с трибун», – цитирует Майорова «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
Браво, КХЛ! Лига идеально разобралась в скандале вокруг матча «Спартак» — СКА
Браво, КХЛ! Лига идеально разобралась в скандале вокруг матча «Спартак» — СКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android