«Он лишнего взял на себя». Майоров — о реакции Ротенберга на кричалки фанатов «Спартака»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Майоров оценил кричалку болельщиков «Спартака» в адрес СКА в очном матче команд. Болельщики красно-белых скандировали «СКА — позор российского хоккея». После рассмотрения дела лига оштрафовала «Спартак» и вынесла Роману Ротенбергу предупреждение за критику болельщиков.

«Не понимаю, что такого обидного в кричалках «Спартака»? Что незаконного, криминального? Пусть мне объяснят. Какой-то детский сад! Если кто-то пожаловался, надо сразу какое-то наказание выносить, меры принимать? Ротенбергу тоже вынесли предупреждение? Ну, он, пожалуй, лишнего взял на себя. А вот болельщики-то что сделали?

Я был на матче, ничего ужасного люди не кричали. А если кто-то и выкрикнул про «позор хоккея», так это мнение. Что в этой фразе ужасного? Пускай объяснят. Может, Ротенберг услышал эхо того, как его игроки ругались? Это часто бывает на скамейке. Хоккеисты ругаются то на соперника, то на себя, а кажется, будто с трибун», – цитирует Майорова «ВсеПроСпорт».