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Брэд Маршан опроверг слухи о скором подписании нового контракта с «Бостоном»

Брэд Маршан опроверг слухи о скором подписании нового контракта с «Бостоном»
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Нападающий «Бостона» Брэд Маршан опроверг слухи о скором продлении контракта с «Бостоном». Ранее инсайдер Эллиотт Фридман сообщил, что стороны близки к подписанию соглашения сроком на три года. У 36-летнего нападающего остаётся последний год восьмилетнего контракта с командой.

«Я не очень люблю говорить о контрактах в СМИ. Но это сообщение Эллиотта – неправда. Он неправ, вот и всё», – цитирует Маршана пресс-служба «Бостона».

Маршан всю карьеру провёл в составе «Бостона». Маршан забил 29 голов и набрал 67 очков в 82 играх в прошлом сезоне. Это девятый сезон подряд, когда Маршан набрал минимум 60 очков. В плей-офф нападающий забил три гола и сделал семь результативных передач, набрав 10 очков при показателе полезности «+2» в 11 матчах за «Брюинз».

НХЛ — регулярный чемпионат
27 октября 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
4 : 3
ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Нис (Мэттьюс, Марнер) – 20:35     1:1 Пастрняк (Маршан, Заха) – 22:57 (pp)     1:2 Райлли (Марнер, Танев) – 27:44     2:2 Бразо (Фредерик, Пойтрас) – 32:38     3:2 Кастелиц (Бичер, Кёпке) – 33:14     3:3 Мэттьюс (Марнер, Таварес) – 58:43     4:3 Маршан (Пастрняк) – 62:26    
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