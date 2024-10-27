Брэд Маршан опроверг слухи о скором подписании нового контракта с «Бостоном»

Нападающий «Бостона» Брэд Маршан опроверг слухи о скором продлении контракта с «Бостоном». Ранее инсайдер Эллиотт Фридман сообщил, что стороны близки к подписанию соглашения сроком на три года. У 36-летнего нападающего остаётся последний год восьмилетнего контракта с командой.
«Я не очень люблю говорить о контрактах в СМИ. Но это сообщение Эллиотта – неправда. Он неправ, вот и всё», – цитирует Маршана пресс-служба «Бостона».
Маршан всю карьеру провёл в составе «Бостона». Маршан забил 29 голов и набрал 67 очков в 82 играх в прошлом сезоне. Это девятый сезон подряд, когда Маршан набрал минимум 60 очков. В плей-офф нападающий забил три гола и сделал семь результативных передач, набрав 10 очков при показателе полезности «+2» в 11 матчах за «Брюинз».
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