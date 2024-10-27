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Бабаев: Кузнецов забил гол «Спартаку» в отместку за то, что его неправильно удалили судьи

Бабаев: Кузнецов забил гол «Спартаку» в отместку за то, что его неправильно удалили судьи
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Известный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы форварда СКА Евгения Кузнецова, прокомментировал скандальный матч «Спартака» с петербургским клубом. Кузнецов сначала получил шесть штрафных минут, в том числе за разговоры с арбитром, а затем забросил красивую шайбу, которая положила начало камбэку СКА в матче.

— Можно ли теперь ожидать, что матчи «Спартака» и СКА будут ещё более эмоциональными?
— Конечно, так и должно быть. Ещё больше будет задора у болельщиков и у игроков. И посмотрите, как Кузнецов забил гол — в отместку за то, что его неправильно удалили судьи. Мы же видели, что там никакого удаления не было. Он объехал и не закинул шайбу в ворота, а поставил её прямо за линию. Это стиль Кузнецова, я его прекрасно знаю. Я не думаю, что многие увидели, что он сделал в тот момент. И это часть шоу, в котором он принял участие. Он показал таким образом: «Ребята, мы так тоже можем. Вы на трибунах, а мы здесь на льду — можем показать шоу», — цитирует Бабаева «РБ Спорт».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В текущем сезоне Кузнецов провёл 16 матчей и набрал 16 (5+11) очков при показателе полезности «+12».

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 октября 2024, пятница. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 5
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Порядин (Морозов) – 12:40 (5x5)     2:0 Филин (Усманов) – 18:50 (5x5)     2:1 Кузнецов (Зайцев, Плотников) – 25:43 (5x5)     2:2 Бардаков (Воробьёв, Григоренко) – 26:10 (5x5)     2:3 Глотов (Деанджело, Грицюк) – 30:43 (5x4)     2:4 Плотников (Никишин, Демидов) – 42:14 (5x5)     2:5 Галенюк (Бардаков, Воробьёв) – 45:58 (5x5)    
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