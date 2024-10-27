Бабаев: Кузнецов забил гол «Спартаку» в отместку за то, что его неправильно удалили судьи

Известный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы форварда СКА Евгения Кузнецова, прокомментировал скандальный матч «Спартака» с петербургским клубом. Кузнецов сначала получил шесть штрафных минут, в том числе за разговоры с арбитром, а затем забросил красивую шайбу, которая положила начало камбэку СКА в матче.

— Можно ли теперь ожидать, что матчи «Спартака» и СКА будут ещё более эмоциональными?

— Конечно, так и должно быть. Ещё больше будет задора у болельщиков и у игроков. И посмотрите, как Кузнецов забил гол — в отместку за то, что его неправильно удалили судьи. Мы же видели, что там никакого удаления не было. Он объехал и не закинул шайбу в ворота, а поставил её прямо за линию. Это стиль Кузнецова, я его прекрасно знаю. Я не думаю, что многие увидели, что он сделал в тот момент. И это часть шоу, в котором он принял участие. Он показал таким образом: «Ребята, мы так тоже можем. Вы на трибунах, а мы здесь на льду — можем показать шоу», — цитирует Бабаева «РБ Спорт».

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В текущем сезоне Кузнецов провёл 16 матчей и набрал 16 (5+11) очков при показателе полезности «+12».