«Мне тоже с трибун что-то неприятное кричали». Мостовой — о словах фанатов «Спартака»

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал ситуацию с выкриками болельщиков хоккейного «Спартака» во время матча со СКА. Московская команда уступила в нём со счётом 2:5.

«Хотел пойти на эту игру, жаль, что не вышло. Смотрел по телевизору, очень обидно, что упустили победу. Видимо, сказалась эта длительная выездная серия, отдали много сил. Потом увидел пресс-конференцию Ротенберга, мне прислали. Подумал ещё: неужели действительно там болельщики «Спартака» матом крыли СКА?! А вот выясняется, что не было нецензурной брани. Вообще ничего страшного в этом нет. Фанаты есть фанаты, это часть как футбола, так и хоккея. Конечно, если что-то совсем неприличное, нужно штрафовать. Сейчас миллион камер, можно вычислить любого. Я вот постоянно сталкивался с этим, хотя мне всё-таки чаще с трибун что-то приятное кричали, в том числе соперники. В дерби с «Депортиво» чего только не орали болельщики, чего только не бросали на поле. Сплошь и рядом это, что тут такого», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».

Напомним, во время матча «Спартак» — СКА с трибун доносилось скандирование фразы: «СКА — позор российского хоккея».