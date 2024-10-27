«Счастье было рядом». Главный тренер «Металлурга» — о поражении от «Авангарда»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал проигранный матч с «Авангардом». Магнитогорцы уступили со счётом 2:3 в овертайме.

«Конечно, обидно проигрывать такие матчи, когда счастье было рядом. Считаю, что мы немножко, но были сильнее, соперник использовал наши ошибки. Безобразное у нас, конечно, большинство сегодня было. Могли и очко не набрать, потому что в конце «пять на четыре» пропустили опаснейшую контратаку. В этом дворце приятно играть, приятная аудитория, за счёт болельщиков «Авангард» заслужил сегодня победу»,-- сказал Разин во время пресс-конференции после матча с «Авангардом».