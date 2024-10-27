«Счастье было рядом». Главный тренер «Металлурга» — о поражении от «Авангарда»
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал проигранный матч с «Авангардом». Магнитогорцы уступили со счётом 2:3 в овертайме.
Фонбет Чемпионат КХЛ
27 октября 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Канцеров – 03:43 (5x5) 1:1 Буше (Чистяков, Вей) – 18:54 (5x5) 1:2 Юров (Паливко, Михайлис) – 24:07 (5x5) 2:2 Чистяков (Вей, Буше) – 32:39 (5x4) 3:2 Вей (Игумнов, Коледов) – 62:21 (4x3)
«Конечно, обидно проигрывать такие матчи, когда счастье было рядом. Считаю, что мы немножко, но были сильнее, соперник использовал наши ошибки. Безобразное у нас, конечно, большинство сегодня было. Могли и очко не набрать, потому что в конце «пять на четыре» пропустили опаснейшую контратаку. В этом дворце приятно играть, приятная аудитория, за счёт болельщиков «Авангард» заслужил сегодня победу»,-- сказал Разин во время пресс-конференции после матча с «Авангардом».
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