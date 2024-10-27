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Сумма контракта Лафреньера не повлияет на соглашение Шестёркина в «Рейнджерс» — THN

Сумма контракта Лафреньера не повлияет на соглашение Шестёркина в «Рейнджерс» — THN
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Долгосрочное соглашение форварда «Рейнджерс» Алекси Лафреньера, которое он подписал в пятницу, 25 октября, не повлияет на сумму контракта вратаря команды Игоря Шестёркина, который заканчивается после сезона-2025/2026. Об этом сообщает издание The Hockey News.

«Новая сделка Лафреньера не повлияет на переговоры Шестёркина. Действительно, если вы изучите потолок зарплат «Рейнджерс», то увидите, что генеральный менеджер Крис Друри собрал состав, который может справиться с повышением зарплаты Лафреньера, а также с продлением Шестёркина в следующем году», — написано в статье The Hockey News.

Напомним, Лафреньер подписал контракт на семь лет, кэпхит составит $ 7,45 млн. Шестёркин ранее отказался от рекордного по сумме контракта ($ 88 млн), который предлагал клуб.

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